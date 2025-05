La Nazione analizza l'emergenza offensiva della Fiorentina, con Palladino che contro il Bologna potrebbe fare a meno di tutti i suoi attaccanti. Con Kean e Gudumundsson alle prese con problemi fisici, Zaniolo e Beltran squalificati, la certezza di una maglia da titolare là davanti ce l'ha quasi sicuramente Colpani.

Il vice Kean, ma con pochissimi minuti

Al suo fianco però le opzioni sono ridotte all'osso, con Palladino che ha così in rampa di lancio i giovanissimi Daniel Maat Caprini e Tommaso Rubino. Il primo è diventato di fatto il vice Kean a gennaio con la partenza di Kouamé, ma l'ultima partita giocata da lui risale a un mese fa, in Primavera contro il Lecce. Nelle gambe in prima squadra ha solo 6 minuti (uno con l'Inter e 6 contro il Venezia).

Che numeri per Rubino!

Rubino invece l'esordio assoluto in prima squadra l'ha fatto contro il Pafos in Conference League, per poi scendere in campo anche in Serie A contro il Genoa. In stagione 17 gol e 12 assist con la Primavera, con Palladino che se lo era portato con sé anche a Venezia. Caratteristiche da trequartista/seconda punta, un vice Gumdundsson a tutti gli effetti.

Il momento giusto

Tanti allenamenti con la Prima Squadra, diverse convocazioni. Palladino li ha tenuti d'occhio fin dall'inizio della stagione e ora potrebbe essere il momento giusto per vederli scendere in campo, da protagonisti.