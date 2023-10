Guardiola ricorda: "Conobbi Baggio dopo 7 operazioni. Se giocava in quel modo, mi domandai come potesse essere alla Fiorentina"

Al talk show Dialoghi sul talento, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato anche della leggenda della Fiorentina Roberto Baggio e dell'avventura condivisa con la maglia del Brescia. Queste le sue parole riprese da TMW:

“Essere allenato da Mazzone, aver giocato con Baggio… Questo è quello che resta, non i titoli che sì ti danno la voglia di lavorare, ma restano le persone e l’esperienza di aver lavorato con loro. Ho conosciuto Baggio dopo 7 operazioni, non poteva camminare. Se gioca così - pensavo - non oso immaginare ai tempi della Fiorentina, della Juventus... Quanto condiviso con lui è stato indimenticabile”