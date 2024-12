L'allenatore del Vitoria Guimaraes Rui Manuel Borges è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 1-1 con la Fiorentina in Conference League: “Non si può dire che nel finale siamo calati, siamo stati competitivi fino alla fine. La Fiorentina è una squadra a cui piace avere sempre il pallone tra i piedi, sono parecchio tattici. Abbiamo provato a tenere palla, abbiamo provato a fare il 2-0 ma non siamo riusciti a segnare. Abbiamo tirato tanto ma non ci siamo riusciti. Va detto però che giocare contro questo tipo di squadre per noi è sempre una crescita".

"Siamo stati superiori alla Fiorentina"

Borges ha poi commentato: "Siamo stati superiori alla Fiorentina ha avuto due palle gol. Per vincere c’è mancata un po’ di concretezza, dovevamo anche essere più compatti. I viola hanno due attaccanti molto forti. Non ci aspettavamo di passare direttamente agli ottavi di finale, siamo contenti".

"La Fiorentina è una squadra molto forte"

E ha aggiunto: "Siamo consapevoli di aver fatto una buona partita. Vogliamo sempre vincere, e stasera, quando ci siamo abbassati, è stato perché la Fiorentina è una squadra molto forte”.