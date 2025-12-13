L'Hellas tra alti e bassi: il capitano va verso il rientro tra i convocati, mentre alza bandiera bianca una punta

Non solo Bradaric e il lungodegente Suslov, Zanetti contro la Fiorentina potrebbe dover fare a meno di un altra pedina della sua rosa, stavolta offensiva, in crescita nelle ultime uscite di campionato.

Bandiera bianca

Infatti, per la sfida di domani, dovrebbe arrivare il forfait last minute di Mosquera, attaccante colombiano che si è ripreso il posto da titolare e che all'ultima, contro l'Atalanta, ha confezionato anche l'assist per la rete che ha aperto le marcature. Per lo slot accanto a Giovane, quindi, è duello tra Orban e Sarr.

C'è ottimismo

Dovrebbe recuperare, invece, il capitano Serdar, assente fino ad oggi per noie al ginocchio: anche se non dal 1', dovrebbe essere a disposizione di Zanetti domani. Proprio lui, che al Franchi ha trovato la sua prima rete in Serie A lo scorso anno (allora finì 3-1 grazie alla tripletta di Kean).