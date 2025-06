Džeko si avvicina sensibilmente alla Fiorentina. E ci sono novità sul possibile contratto

Edin Džeko si avvicina alla Fiorentina ogni ora di più. L'edizione di Sky Sport di questa mattina ha riportato come i viola sono adesso in vantaggio sul Bologna per l'attaccante bosniaco che andrà in scadenza di contratto con il Fenercbahce il 30 giugno.

Alfredo Pedullà ha poi aggiunto sul suo profilo X che il contratto che lo dovrebbe legare ai viola sarà annuale con opzione per il secondo anno. Si avvicina sensibilmente il primo colpo del mercato viola.