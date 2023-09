La probabile formazione dell'Udinese: un dubbio a centrocampo per Sottil. In attacco c'è un ex obiettivo viola

Andrea Sottil studia le mosse per la formazione titolare del suo Udinese contro la Fiorentina a poche ore dalla sfida alla Dacia Arena. Non molti dubbi per l'allenatore dei friulani, che davanti si affiderà alla coppia ormai collaudata Thauvin-Lucca (ex obiettivo viola di qualche anno fa). Unico ballottaggio sulle mezzali, con Payero che contende il posto a Lovric.

La probabile formazione dell'Udinese (3-5-2): Silvestri; Nehuen Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca.