Conte: “Se il campionato iniziasse oggi il Napoli sarebbe ritenuto da ottavo-decimo posto. Col Chelsea ci giochiamo tutto”

Intervistato da Sky Sport, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha presentato l’ultima giornata della League Phase di Champions League, in cui i partenopei sfideranno domani il Chelsea in casa. Gli azzurri saranno poi di scena contro la Fiorentina sabato prossimo, sempre al Maradona.

“Sarà una splendida serata perché parliamo di Champions League. Sarà una partita bella ed emozionante contro il Chelsea che ho avuto modo di allenare per due anni. So che club andiamo ad affrontare, conosco le loro idee. Noi arriviamo con la giusta voglia e determinazione. Sappiamo di giocarci tutto, sappiamo la forza dell’avversario, noi dobbiamo avere rispetto di tutti gli avversari ma, al tempo stesso, vogliamo andare avanti per la nostra strada sapendo che stiamo facendo qualcosa di importante. Domani dovremo dare tutto e uscire a testa alta dallo stadio, poi vedremo il risultato e se andremo ai playoff”.

‘Infortuni? Non ci sono novità particolari, al momento…’

"Gli infortuni? Quando ci sono partite contro i top club le energie fisiche e mentali sono maggiori rispetto ad altre. Sappiamo che domani sarà una partita importante contro un top club europeo. Ieri ci siamo allenati con i giusti carichi e abbiamo recuperato. Non ci sono novità particolari, le sorprese sono negative, poi alla fine dobbiamo sdrammatizzare su determinate situazioni. Dovremmo essere gli stessi della Juventus. Gutierrez? In questo momento abbiamo Olivera, Spinazzola e Gutierrez. Deciderò, il terzo escluso sarà in panchina e sicuramente entrerà perché abbiamo i cambi contati”.

“Anche io vorrei far spendere 120 milioni al mio presidente per i giovani, come il Chelsea lo ha fatto per Caicedo. Ci sono società che possono farlo e altre no. In Italia non può farlo nessuno in questo momento, mentre i top club europei possono prendere i giovani e pagarli 70 milioni. In Italia si fanno discorsi non veritieri, bisogna guardare la realtà. In Inghilterra la realtà è diversa, avere una squadra giovane significa che puoi diventare dominante negli anni”.

‘Se il campionato iniziasse oggi tutti metterebbero il Napoli tra ottavo e decimo posto’

“Dobbiamo essere sempre ottimisti e vedere lo scenario migliore. Nessuno di noi pensa di uscire dalla Champions o di non voler continuare la competizione. Arriviamo da 8 partite, con la possibilità di giocarci l’accesso ai playoff all’ultimo match. Vogliamo andare avanti perché sarebbe prestigioso. Domani avremo lo stadio pieno, il pubblico dovrà sentire cosa significa giocare al Maradona. Dovremo andare oltre un ostacolo molto alto come il Chelsea. Stiamo affrontando queste situazioni con una rosa esigua. Se dovesse cominciare oggi il campionato penso che tutti metterebbero il Napoli tra l’ottavo e il decimo posto. Vogliamo sbalordire come in Supercoppa Italiana, ma alla lunga abbiamo pagato la situazione degli infortuni”.