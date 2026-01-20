Il punto sul mercato: benvenuto Giovanni! Se ne vanno in tre. Per la difesa si prova la pesca in Portogallo. E Bove...

Si muove, eccome se si muove il mercato in casa Fiorentina. Oggi è stato il giorno di Giovanni Fabbian, che nelle scorse ore è arrivato a Firenze per sostenere le visite mediche con la società viola e firmare il suo nuovo contratto che lo legherà almeno fino a fine stagione (l'obbligo di riscatto inserito nel prestito oneroso è legato alla salvezza della Fiorentina e fissato a 15 milioni).

In tre salutano

Il percorso inverso lo fa Simon Sohm, che sarà a Bologna nelle prossime ore. L'ex Parma approda in rossoblù in prestito con diritto di riscatto (fissato a 14 milioni). Ai saluti anche Edin Džeko, che sarà un nuovo giocatore dello Shalke 04. Il procuratore è al lavoro per la rescissione del contratto anticipata con la Fiorentina e poi potrà unirsi al club tedesco a parametro zero. Vicinissimo all'addio, infine, anche Amir Richardson: andrà al Copenaghen in prestito con diritto di riscatto a 9 milioni fino, almeno, al termine della stagione. Da segnalare la richiesta di prestito della Juventus alla Fiorentina per Albert Gudmundsson subito rispedita al mittente: l'islandese è incedibile.

Dopo Fabbian…

Dopo l'arrivo di Fabbian, per il mercato in entrata la Fiorentina segue il difensore centrale del Braga Sikou Niakaté. Il club viola ha proposto un affare in prestito con diritto di riscatto, la società portoghese vorrebbe cederlo definitivamente. Si tratta, ma è lui il nuovo nome per la difesa. A centrocampo si segue Maurits Kjaergaard del Salisburgo, ma il suo ingresso è legato probabilmente a qualche futura uscita in casa Fiorentina. Nome da tenere in considerazione.

Una notizia bellissima

La notizia più bella di oggi però arriva dall'Inghilterra, dove Edoardo Bove ha da poco firmato il suo nuovo contratto con il Watford dopo la rescissione con la Roma. Il centrocampista ex Fiorentina tornerà in campo in Championship dopo la tragedia sfiorata in maglia viola. In bocca al lupo Edo, siamo con te!