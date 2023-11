Approvato il progetto esecutivo per il restyling del Franchi: al via il bando di gara per la riqualificazione

Con una nota pubblicata dal Comune di Firenze, si comunica l'approvazione del progetto esecutivo del corpo principale dello stadio Artemio Franchi. Nel comunicato si legge che adesso: "Possono così partire le procedure di gara per la riqualificazione dell’impianto progettato da Pier Luigi Nervi. Il bando di gara è stato inviato oggi alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e nelle prossime ore alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si prevede quindi che da venerdì 10 novembre i documenti di gara possano essere pubblici e accessibili a chi vorrà partecipare.

La scadenza per la presentazione delle offerte è lunedì 11 dicembre. Il bando prevedrà l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Su un punteggio complessivo di 100, il prezzo varrà 10 punti, il tempo 10 punti e l’offerta tecnica 80 punti. I requisiti per partecipare alla procedura di gara saranno particolarmente elevati e per molte categorie di lavorazione sarà necessario possedere la classifica connessa ai massimi importi (ad esempio, la categoria OG1 classe 8 che equivale a edifici civili e industriali con classifica per importi superiore a 15 milioni di euro), oltre a un volume di affari superiore a 180 milioni di euro in 5 anni.

Sarà nominata una commissione giudicatrice che dovrà assegnare i punteggi sull’offerta tecnica e completare la propria attività in maniera tale da consentire le verifiche amministrative e aggiudicare entro il 31 dicembre. Già nel mese di gennaio 2024 sono previsti i lavori propedeutici all’appalto principale, a partire dalla Curva Ferrovia, con la demolizione delle strutture realizzate in occasione della coppa del mondo Italia ‘90"

