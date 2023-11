Biraghi ha tracciato la strada giusta. E chi pensa che sia stato un ruffiano si sbaglia di grosso

Viene fin troppo facile parlare in questo momento di Cristiano Biraghi. Del resto, questi complimenti che sta ricevendo, il capitano della Fiorentina se li è guadagnati tutti.

Un gesto tutt'altro che ruffiano

Non è solo il gesto che ha fatto che, si badi bene, non è eccezionale di per sé, ma diventa eccezionale in un mondo di menefreghisti come quello in cui stiamo vivendo, quanto come lo ha fatto.

Lo ha fatto in silenzio, lontano dai clamori, in tutto e per tutto. Se non fosse stato per un tifoso che ha deciso di immortalarlo e di pubblicare tutto sui social, probabilmente neanche l'avremmo saputo. Deve bastare questo per far capire a chi pensa che sia stato un gesto ruffiano il suo, che si sta sbagliando e anche di grosso.

Una strada tracciata da Biraghi

Non sappiamo da cosa sia stato determinato, se ci sia stata una richiesta di partecipazione partita dai tifosi o meno, o se tutto sia stato frutto della sua spontanea volontà, e neanche ci interessa di saperlo. Quello che ci interessa è far vedere che Biraghi ha tracciato una strada che magari sarebbe bene che qualche suo compagno seguisse.

Un calciatore non è un'entità astratta che vive in un mondo tutto suo, ma è parte di una comunità. Specialmente chi gioca nella Fiorentina che si identifica con Firenze (e viceversa) ha il dovere di ritenersi fiorentino fino a quando vestirà questa maglia, con tutto ciò che ne consegue. Compreso il fatto di indossare un paio di guanti, un paio di stivali, prendere una vanga in mano e spalare per qualche ora. Se poi questo sforzo comporterà un cross sbagliato in più, o una rete fallita in più, pace: a chi si comporta così qualche errore lo si può anche perdonare.