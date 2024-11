L'APOEL Nicosia ha raccolto un solo punto dopo le prime due giornate di Conference League: dopo l'1-1 al debutto sul campo dello Shamrock Rovers, i ciprioti hanno perso 1-0 in casa contro i bosniaci del Borac Banja Luka. Apoel-Fiorentina, match valido per la terza giornata di Conference League, è in programma questo giovedì 7 novembre alle ore 21 allo stadio Neo GSP.

Jimenez pronto a qualche cambio

Ci saranno variazioni da parte di Manolo Jimenez rispetto al campionato, ad eccezione del portiere che sarà Belec, ex conoscenza del nostro campionato. Dvali probabilmente tornerà in difesa e sarà lasciato fuori uno fra Petrovic o Laifis. Sulle corsie laterali della difesa, Quintilla a sinistra, mentre a destra Susic parte avanti rispetto al marocchino Chebake. A centrocampo dovremmo vedere il trio Kostadinov, Tejera e Abagna. Marquinhos e Ndongala rivendicano un posto ai lati di El-Arabi in attacco, l'unica punta dell'APOEL. A seguire la probabile formazione:

La probabile formazione

APOEL NICOSIA (4-3-3) - Belec; Susic, Dvali, Petrovic/Laifis, Quintilla; Tejera, Abagna, Kostadinov; Marquinhos, El-Arabi, Ndongala. All.: Jimenez.