Biraghi aggancia Milenkovic e punta uno storico difensore della Fiorentina. Top 20 sempre più consolidata per il terzino viola

I minuti finali giocati in casa del Torino sono valsi a Cristiano Biraghi il gettone numero 264 con la maglia della Fiorentina. Il capitano gigliato è adesso il 18esimo calciatore più presente della storia viola, assieme al difensore serbo Nikola Milenkovic, classe ’97 che ha lasciato questa estate la Fiorentina dopo 7 anni a Firenze.

Il prossimo obiettivo da ‘agganciare’ per il terzino viola

Biraghi adesso punta Celeste Pin, difensore veneto che ha militato in viola dal 1982 al 1991, una vera bandiera della Fiorentina, con la quale ha giocato anche la finale di Coppa UEFA nell’annata 1989-1990. Pin ha chiuso con 268 presenze in maglia gigliata, pertanto Biraghi dista appena 4 presenze dall’ex centrale viola.

Le presenze in maglia viola di Biraghi

Per Biraghi sono così ripartite le 264 presenze con la maglia della Fiorentina: 212 in Serie A, 1 in Supercoppa Italiana, 20 in Coppa Italia, 31 in Conference League.