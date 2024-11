Cassano: "Palladino ha avuto il coraggio di mettere fuori il capitano Biraghi. E' la Fiorentina la vera sorpresa"

L'ex giocatore, tra le altre, di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ha tessuto le lodi della Fiorentina all'interno del podcast Viva El Futbol.

“Devo fare mea culpa - ha detto Cassano - pensavo che la Fiorentina avrebbe fatto fatica quest'anno. Perché ha un allenatore nuovo, mentalità nuova, giocatori nuovi, la sopresa più grande finora è proprio la Fiorentina, che sta facendo un cammino straordinario. Va dato merito al tecnico per questo. Poi c'è Kean, che a me non piace, che però sta facendo benissimo, non parla, mena tutti, fa gol. E va dato merito anche a Pradè che ha fatto un grandissimo mercato”.

Poi Cassano ha aggiunto: “Palladino ha avuto coraggio, ha buttato dentro De Gea che era fermo da un anno, poi ha detto a Comuzzo giochi te, ha messo fuori il capitano Biraghi per Gosens. Ha avuto personalità. E Beltran? sta facendo bene anche questo ragazzo, tre partite in campo e tre vittorie”.