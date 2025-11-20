Questa sera al Viola Park è in programma una cena con asta benefica organizzato dall'Associazione Davide Astori. E nei momenti precedenti all'evento Bruno Astori, fratello di Davide, ha parlato ai media presenti.

“Stasera siamo in un luogo simbolico per la nostra associazione. Era un po' di tempo che volevamo organizzare un evento al Viola Park, e siamo riusciti ad organizzarlo questa sera. Vogliamo ritrovare i nostri sostenitori e mandare un messaggio di continuità e di avvio di questo nuovo corso in cui la famiglia Astori sarà ancora piu dentro i progetti dell'associazione”.

“Ecco quali sono gli obiettivi futuri della nostra associazione”

Ha parlato anche degli obiettivi dell'Associazione dedicata a suo fratello: “Vorremmo concentrarci molto sulla parte cardiologica, quindi abbiamo stretto e confermato la partnership con l'Ospedale Monzino, che abbiamo scoperto essere un'eccellenza a due passi da casa nostra ed un'eccellenza mondiale. Recentemente hanno fatto una scoperta di cui siamo noi stessi finanziatori sulla malattia di Davide, la cardiopatia aritmogena. Questa partnership andrà avanti assieme ad un portale, che vorremmo avviare, che vada a rafforzare la cultura della prevenzione e farsi portavoce dei tanti miglioramenti che si possono portare avanti”.

“Le scelte della famiglia Commisso ci hanno riempito di orgoglio”

Ha anche aggiunto: “Da quando abbiamo è stato inaugurato il Viola Park noi, come famiglia, siamo stati molto presenti. Il fatto che Rocco abbia intitolato a Davide uno dei due stadi è stato per noi motivo d'orgoglio e di vicinanza da parte della nuova proprietà, che ha rimpiazzato una famiglia molto legata a noi come i Della Valle”.

“Stasera ci saranno tanti ex ‘colleghi’ di Davide”

Ha poi concluso: “Ogni volta che chiamiamo qualcuno per questi eventi, accorrono ex colleghi di Davide e amici della nostra famiglia. Questa sera ci saranno anche Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Manuel Pasqual ma anche Borja Valero. Tutte persone che non smettono mai di dimostrarci il legame che hanno con noi e con Davide”.