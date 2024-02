L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla partita di ieri contro l'Empoli: “Il rigore? Mi ricordo le parole di Menicucci, lui guardava la dinamica dell'azione. Faraoni ha le mani addosso all'avversario ed era dietro, il contatto però non è nettissimo. Caprile sul gol di Beltran è stato ingannato dalla palla che passa sotto le gambe di un difensore. Ha perso quell'attimo determinante”.

E ancora: “Penso che questa squadra si è persa quando si è iniziato a parlare di mercato. Poi il post mercato ha portato scorie all'interno dello spogliatoio che ora stanno bloccando gli ingranaggi, facendo perdere identità. In tutte le partite di inizio stagione sembrava che da un certo momento ci fossero i presupposti per segnare, ora no. Oggi vedo una squadra sterile e spenta. A inizio anno, tutti noi eravamo soddisfatti del mercato. Forse mancava il centrale e un grande portiere, ma le lacune erano state colmate. Sembra non ci sia più il feeling con l'allenatore adesso”.