Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, l'indomani del pareggio contro la Fiorentina ha parlato con Lady Radio.

“Rigore limpidissimo”

"E' un pareggio che ci soddisfa molto - ha detto Corsi - risultato giustissimo, rigore limpidissimo a nostro favore, perché ho sentito qualche battuta infelice. Perché poi bisognerebbe che uno quando apre bocca dovrebbe pensare a che vantaggio porta dire certe cose (il riferimento con molta probabilità è a quanto detto dal ds della Fiorentina, Daniele Pradè, che ha parlato di ‘rigorino’ ndr). C'è un danno procurato e poi volendo ci sarebbe da dire che c'è stata una mancata ammonizione a Biraghi nel primo tempo, che è clamorosa".

E poi ha aggiunto: “Il timore lo abbiamo sempre avuto noi empolesi nel preparare una partita contro una squadra più forte. Gli avversari però qualcosa concedono: è successo all'andata ed è capitato anche al ritorno. Il punto debole dell'ambiente di Firenze è quello delle polemiche, noi facciamo un tipo di calcio che non è esportabile. Ci sono calciatori che possono non sopportare le critiche e le pressioni che ci sono nel capoluogo”.

“Il futuro è di Parisi”

Su Parisi: “Era il beniamino della tifoseria fiorentina fino a Natale anche se non era titolare fisso. Poi ha avuto qualche prestazione non buona e tutto è tornato in salita. Davanti a sé ha un giocatore esperto e di spessore, ma il futuro è tutto suo. Questi ragazzi vanno aiutati nelle difficoltà”.