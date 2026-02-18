L'ex calciator e allenatore toscano Alfredo Aglietti ha parlato a TMW della lotta salvezza: “Le vittorie di Fiorentina e Lecce hanno alzato la quota salvezza. Le prossime partite per i viola saranno fondamentali contro Pisa, Udinese, Parma e Cremonese. Il calendario dà l'occasione alla squadra di Vanoli di tirarsi fuori dalla zona rossa, per affrontare poi il rush finale con maggiore serenità. Tutto questo considerando che, a differenza delle altre, la Fiorentina non è abituata a lottare per non retrocedere, il che potrebbe fare la differenza nelle ultimissime giornate”.

“Anche il Genoa rischia”

Poi ha aggiunto: “Pisa e Verona faranno fatica a risalire, mentre credo che la terza retrocessa sarà una tra Lecce, Cremonese e Genoa. Ci metto anche i rossoblù che, pur avendo pagato alcune scelte arbitrali infelici negli ultimi tempi, sembrano tornati in difficoltà. La Fiorentina invece continua a vederla fuori”.