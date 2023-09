Sul Corriere dello Sport-Stadio, il commento alla partita di ieri sera della Fiorentina contro il Rapid Vienna del giornalista Alberto Polverosi. Questa una parte del suo commento per il quotidiano sportivo: "Il sospiro che si è alzato dal Franchi lo hanno sentito da Fiesole a Scandicci, dalle colline alla piana. Un sospirone uscito dal cuore e dalla pancia di uno stadio che ha sofferto fino agli ultimi istanti di una partita giocata con lo stesso cuore della sua gente, ma anche con la testa, con la qualità, la rabbia e l’orgoglio. Più che una vittoria, più che una qualificazione, è stata una liberazione.

(…) Non era facile giocare con quella pressione addosso, un gol da rimontare con giocatori non ancora al massimo della condizione (Nzola, Dodo, Biraghi), contro una squadra che stava bene fisicamente, con una manovra che nei primi 20 minuti faticava ad affiorare. Ma ora sappiamo qual è stata la più grande operazione di questo mercato della Fiorentina: la rinuncia ai 40 milioni del Brentford per Nico Gonzalez. Si è messo sulle spalle il 10 e la squadra, ha onorato la maglia e portato i compagni per il secondo anno consecutivo in Conference League. Un 10 vero che ha giocato una partita vera, come aveva chiesto il nostro giornale alla vigilia. Un 10 che ha tecnica e temperamento, un trascinatore che fa un calcio raffinato. Due gol, la rimonta"