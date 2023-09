L'europarlamentare fiorentina Beatrice Covassi ha parlato a La Nazione della rimodulazione delle risorse del PNRR. Tra i temi trattati anche quello dello stadio di Firenze, l'Artemio Franchi, per il quale l'UE ha deciso di tagliare i fondi inizialmente concessi.

Queste le sue parole: “E' stato sorprendente l'intervento di Bruxelles e la risposta del commissario Dombrovskis all'interrogazione parlamentare che ho sottoscritto in cui si segnalava che la Commissione non fosse tenuta a fare valutazioni di impatto sui singoli progetti. Lo stop al progetto da parte della Commissione costituisce un precedente pericoloso, soprattutto perché è arrivato a un anno e mezzo dal via libera. Il governo si assuma le responsabilità di trovare una soluzione alternativa, dal momento che il Comune di Firenze ha impegnato circa nove milioni per il bando di gara”.