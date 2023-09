Su La Nazione si legge il commento del giornalista Benedetto Ferrara alla partita di ieri tra Fiorentina e Rapid Vienna, con il passaggio del turno da parte dei viola ai danni degli austriaci con la vittoria per 2-0 arrivata grazie alla doppietta di Nico Gonzalez. Queste le sue parole:

“La qualità paga. E la qualità si chiama semplicemente Nico. Poi c’è la testardaggine di Kouame e una Fiorentina che insiste fino alla fine, cosciente della propria forza. Era importante rientrare in Europa, per autostima e tener vive tutte le speranze per una stagione che impone alla squadra di fare un salto in avanti, che sia una finale vinta o un piazzamento in campionato che porti Firenze in Europa League.

La Fiorentina di fine agosto è una squadra perfettibile, soprattutto perché la condizione è quella che è (vedi Nzola). Fatto sta che questa squadra è riuscita, come un anno fa, a togliersi di mezzo il primo ostacolo, che comunque non era uno scherzo. Questa Fiorentina ha voglia e orgoglio e ripaga la passione della sua gente. Un applauso anche a Ranieri, uno dei migliori, grazie anche al lavoro del suo allenatore”