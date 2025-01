Parole anche per Salvatore Bocchetti, subentrato da qualche settimana a Nesta, alla vigilia di Monza-Fiorentina e attenzione rivolta sia all'ex Palladino che a Pablo Marì, che presto potrebbe lasciare i brianzoli:

"Siamo carichi e abbiamo voglia di dimostrare sul campo il nostro valore. Bisogna giocare la partita con coraggio e determinazione per fare punti e trovare quella vittoria che manca da molto tempo in casa.

Sono d'accordo con la linea della società. Chi non ci crede è giusto che stia fuori. Ho visto bene i ragazzi in allenamento, da veri uomini. Ci siamo guardati negli occhi e mi aspetto una grande reazione in campo domani".

Tantissimi gli assenti in casa Monza: "Non ci saranno Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos, Dany Mota e Caldirola. Forson è andato in primavera per mettere minuti nelle gambe.

Pablo Marì? È un ragazzo serio e un grande professionista, ho parlato diverse volte con lui ed è parte integrante della squadra”.

E infine il rapporto con Palladino: “Con Raffaele siamo amici e abbiamo un bel rapporto. Ha fatto benissimo a Monza negli ultimi due anni e gli auguro il meglio…ma dopo la gara contro di noi. Domani saremo rivali in campo e noi vogliamo fare di tutto per metterli in difficoltà”.