Il Prato riporta in Toscana un ex capitano della Fiorentina

Il Prato ha piazzato il secondo colpo di questa finestra invernale di calciomercato dopo il terzino Andrea Santarelli. I toscani hanno annunciato in queste la firma del centrocampista Mattia Fiorini.

Passato da capitano viola

Il centrocampista classe 2001 di Bagno a Ripoli è stato il prodotto del settore giovanile della Fiorentina, indossando anche la fascia da capitano della Primavera di Alberto Aquilani.

Il ritorno in Toscana

Il giovane ha cominciato la stagione al Rimini, che però di è ritirato dal campionato di Serie C per problemi economici. L’ex Fiorenzuola è quindi rimasto libero di accasarsi altrove, con la società laniera che lo ha convinto a sposare il proprio progetto in Serie D.