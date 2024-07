Era stato davvero cercato dalla Fiorentina e in realtà anche vicino ma forse solo in attesa dell'Atalanta, Nicolò Zaniolo poi ha effettivamente scelto i bergamaschi. E in un'intervista al Corriere dello Sport, Gian Piero Gasperini ha svelato il retroscena:

“E' stato lui a scommettere su di noi, mi piace come profilo. Sapete come è andata? Un giorno mi chiama Borriello e mi fa: ‘Mister, ho un giocatore che vuole venire da lei, uno forte, una bestia’. E io: ‘Marco chi è?’. “Zaniolo”. Bravo, mi piace. Ne ho parlato con D'Amico, poi con Percassi, questo ragazzo mi interessa ed è arrivato".