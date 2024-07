Se la matematica non è un opinione, un altro centrale deve arrivare subito. E allora l'operazione Valentini assumerebbe tutt'altro senso

La matematica, da che mondo è mondo, non è un'opinione. E allora non è un'opinione nemmeno che Raffaele Palladino, ad oggi, non abbia un numero sufficiente di centrali per giocare a tre. Milenkovic, Ranieri e Martinez Quarta più Comuzzo: questi ad oggi gli interpreti disponibili in quel ruolo, escludendo Lucchesi che ha sicuramente un bel futuro davanti ma che ad oggi ha pochissima esperienza a certi livelli.

Aspettando Valentini…

Secondo quanto emerso in queste ore, e ormai sembra davvero che sarà così, Nicolas Valentini arriverà solo a gennaio. La Fiorentina ha voluto cogliere l'occasione e bloccarlo, senza però pagare l'indennizzo utile a portarlo subito al Viola Park. La speranza è che tra i dirigenti ci sia la consapevolezza che nel frattempo non si possa fare con quel che si ha, e che quei soldi risparmiati servano per investire in un altro profilo.

Tutto il tempo per “rimediare”

Al di là di quelle che saranno le valutazioni di Palladino su Comuzzo - e magari il ragazzo con il nuovo allenatore troverà più spazio rispetto alla gestione Italiano - è dunque evidente che un altro centrale serva, e che serva subito. La Fiorentina ha tutto il tempo per dimostrare di averlo capito, e in tal caso un'operazione a medio-lungo termine come quella di Valentini assumerebbe tutt'altro senso.