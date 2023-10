De Santis: "La ciliegina potrebbe essere presa al momento opportuno dalla Fiorentina"

Il procuratore e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio ha provato a fare un quadro relativo agli interventi futuri della Fiorentina.

“Il mercato non si ferma mai, ma credo che un ruolo importante lo rivestirà la posizione in classifica. Se le squadre più attrezzate continueranno ad avere problemi, e se la Fiorentina continuerà a lottare per questo tipo di posizioni (per gennaio ndr) la ciliegina potrebbe essere presa al momento opportuno”.