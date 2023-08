Il Brentford torna alla carica per Nico Gonzalez: offerta monstre per la Fiorentina e per il giocatore

Dopo la consegna della maglia numero 10, quella di Nico Gonzalez sembrava una vicenda chiusa in casa Fiorentina. Il riferimento ovviamente è al mercato, e alla possibilità che l'argentino potesse lasciare Firenze per trasferirsi in Premier League. Evidentemente, però, il chiaro segnale lanciato dalla società non è servito a scoraggiare le papabili pretendenti.

Su Twitter, infatti, il giornalista Fabrizio Romano scrive di una nuova offerta da parte del Brentford, che già nelle scorse settimane aveva contatto la Fiorentina. La cifra stavolta è da capogiro, tra i 42 e i 43 milioni di euro, con stipendio enorme per il giocatore. Parliamo di un club, quello allenato da Thomas Frank, che l'anno scorso è arrivato soltanto a metà classifica, ma chissà che le ghiotte prospettive economiche non possano mettere in secondo piano le ambizioni sportive.