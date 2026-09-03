E Fabregas fa lo gnorri: "Como spendaccione? Ma se abbiamo fatto tanti prestiti e acquisti low cost..."

Durante il ‘Gran Galà del Calcio’ è stato intervistato brevemente anche Cesc Fabregas, allenatore del Como, la nuova casa di Moise Kean dopo aver lasciato la Fiorentina. Anche lui è stato tema di discussione: questo un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla squadra

“Quest'anno sarà più complesso, perché c'è anche la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi, ma abbiamo fatto una squadra della quale sono molto contento per provare a competere su tutti i fronti”.

Sul mercato del Como

“Abbiamo fatto tanti prestiti o acquisti da 6 milioni di euro, poi è vero che con Nico Paz e Chalobah il livello si è alzato un po' di più… tutti gli altri però sono prestiti o acquisti fatti per 6 milioni, come Liberali o Milla”.