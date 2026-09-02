Kean: "Finalmente sono qui a Como, Fabregas mi dà una carica enorme. Non vedo l'ora di esultare coi tifosi"

Nel corso dell'ultimo giorno di mercato, è diventato ufficiale anche il passaggio di Moise Kean dalla Fiorentina al Como.

“Ambiente compatto”

Il centravanti si è detto “molto contento” di essere arrivato in riva al lago. “Finalmente sono qui - sono le sue dichiarazioni - a Como ho trovato un ambiente compatto, tanti ragazzi con grande voglia di fare bene e un ottimo progetto”.

“Fabregas mi dà la carica”

Belle parole spese anche per Fabregas: “Il mister ha grandi idee in cui mi rispecchio molto: mi dà una carica enorme ed è una persona fantastica che saprà aiutarmi nel mio percorso. Non vedo l'ora di iniziare e di esultare presto insieme ai tifosi allo stadio”.