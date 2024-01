L'allenatore di Brian Rodriguez non si sbilancia: "E' una questione della dirigenza, stiamo aspettando"

Novità su Brian Rodriguez?

Dopo la vittoria contro lo Juarez, l’allenatore del Club America, Andre Jardine, ha parlato rispondendo della situazione relativa alla trattativa con la Fiorentina per Brian Rodriguez, esterno che, a causa del mancato passaggio di Brekalo alla Dinamo Zagabria, non dovrebbe più arrivare a Firenze. Sentite cosa ha detto:

Le dichiarazioni del suo allenatore

“Quella di Brian è una questione della dirigenza, stiamo aspettando, ma non verremo danneggiati”. Dichiarazioni brevissime, circostanziali, che non aggiungono novità sulla possibile trattativa ma che comunque non chiudono completamente i discorsi. Brekalo, infatti, può ancora finire in Croazia e a quel punto la Fiorentina potrebbe tornare alla carica su Rodriguez. Con Ruben Vargas sempre presente all'orizzonte.