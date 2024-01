Una questione più grande di Brekalo. Ma è possibile rimettere la barra verso la giusta direzione

La giornata di ieri è stata convulsa indubbiamente per la Fiorentina. Ma lo è stata anche per Josip Brekalo.

Brekalo era pronto ad andare a Zagabria

Il giocatore aveva già le valigie in mano, era pronto a partire per Zagabria e aveva già accettato le condizioni (al ribasso) della Dinamo, pur di ritornare nel luogo e nel club in cui era cresciuto.

La questione allenatore

Una questione più grande di lui, quella relativa al cambio di allenatore, ha però bloccato tutto…ma momentaneamente.

“La Dinamo sta cambiando allenatore e non sanno ancora se il nuovo tecnico vorrà Josip in squadra”. In questa frase del procuratore di Brekalo, Andy Bara, è riassunta tutta l'essenza della vicenda in questo momento. Decide tutto il nuovo allenatore, ma è possibile rimettere la barra nella giusta direzione: quella della sua cessione che, automaticamente, apre un posto da coprire in squadra con un nuovo inserimento.