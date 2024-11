Gudmundsson vuole andare a Como con i compagni: lo sprint dell'islandese che intanto si riunisce al gruppo. Palladino continua a sognarlo

Una sosta intera da infortunato per Albert Gudmundsson che ha partecipato solo ai primissimi albori del magic moment viola, pur facendo in tempo a regalare 6 punti con appena 3 reti alla Fiorentina. L'islandese vuole sprintare per essere tra i convocati già a Como, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio e intanto da domani si riunirà ai compagni, al rientro dalla settimana di stop. Un percorso che potrebbe riportarlo appunto tra i convocati, per poi incidere concretamente con l'Inter: questo è il sogno di Palladino, che il suo numero 10 ha detto di averlo atteso con gran trepidazione già dalla scorsa estate.