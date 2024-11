Pradè e Palladino già a lavoro per gennaio: dal ritorno di fiamma per Vargas a Jansson, un esterno e un vice Kean oltre alle uscite

Il sodalizio estivo ha funzionato piuttosto bene, se pur con tempistiche discutibili: per Raffaele Palladino e Daniele Pradè è già ora di pensare a gennaio però, come riporta il Corriere Fiorentino. L'esigenza della Fiorentina sarà duplice: un esterno e un vice-Kean e per questo ci può essere il ritorno di fiamma per Ruben Vargas, lo svizzero dell'Augsburg, e un interesse per lo svedese del Rapid Vienna Isak Jansson.

Questo ancor prima di gestire le questioni riscatti, tra condizionati e già obbligatori, perché molto dipenderà anche dall'esito finale della stagione. Parallelamente invece correranno le varie situazioni legate alle uscite, perché di sicuro la Fiorentina dovrà modellare la sua rosa e liberarla da alcuni esuberi pesanti.