Come giocherebbe oggi la Fiorentina: tridente a tutti i costi o c'è spazio per un cambiamento a centrocampo?

Ripartiamo da qui, dalla formazione che abbiamo visto inizialmente contro il Manchester United. Che possa essere davvero questa la Fiorentina titolare in questa stagione?

I nomi snocciolati: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean.

Base di partenza

Eh sì, la base di partenza potrebbe essere proprio questa anche se un dubbio assilla tutti, dentro e fuori la Fiorentina: tridente a tutti i costi, sempre e comunque, o c'è spazio per qualche cambiamento a centrocampo?

Fazzini e Mandragora

Per tante ragioni crediamo che, al di là di quelle che sono situazioni contingenti, come infortuni e squalifiche, ci possa essere spazio anche per vedere, talvolta, qualcosa di diverso. Un Fazzini al posto di Dzeko, giusto per fare qualche nome ben preciso, permetterebbe alla squadra di essere più elastica, con l'ex Empoli a fare la spola tra la trequarti e la linea mediana come mezz'ala.

Senza dimenticarci di Mandragora che, qualora rimanesse e non fosse ceduto, avrebbe tutte le possibilità di ritagliarsi i propri spazi, specialmente se fosse lo stesso visto nella seconda parte della scorsa stagione.