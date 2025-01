Grana offensiva per Conte, si ferma un esterno. Il Napoli potrebbe presentarsi a Firenze con un tridente inedito... E un terzino in attacco!

Problema muscolare per Matteo Politano, che rischia così di saltare la trasferta a Firenze contro la Fiorentina. Problema non da poco per il Napoli di Antonio Conte, che pensa così a un trio offensivo inedito per sfidare la squadra di Palladino.

Verso la panchina, infatti, viaggia anche Khvicha Kvaratskhelia e così il trio d'attacco dei partenopei potrebbe essere composto da Neres, Lukaku e Spinazzola. Novità assoluta per gli azzurri proprio il terzino sinistro, che potrebbe essere riadattato a esterno d'attacco.

Nelle ultime ore l'ex Roma è anche al centro di diverse voci di mercato, con la Fiorentina interessata a un possibile scambio con Biraghi. Al momento, però, l'opzione più probabile per lui è il Torino. Che il nuovo ruolo offensivo possa allontanarlo dal mercato? Lo riporta Sky Sport.