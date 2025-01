Questa mattina su Tuttosport si legge del possibile futuro in viola per uno dei protagonisti di questa stagione: David De Gea. La Fiorentina, infatti, vuole tenerselo stretto dopo la sua nuova vita a Firenze, iniziata dopo un anno sabbatico lontano dai campi.

Il quotidiano sottolinea come la società viola voglia attivare l'opzione per il prolungamento del contratto per un'ulteriore stagione, ma non è da escludere che le parti si possano accordare con un contratto più lungo e un nuovo adeguamento del contratto. Diverse squadre seguono il portierone viola, che però è ben contento di proseguire la sua carriera a Firenze.