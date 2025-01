Parisi vuole giocare e la partita contro il Napoli diventa un crocevia importante per il suo futuro. La situazione

Come riporta Alfredo Pedullà, continua il pressing del Como per Fabiano Parisi della Fiorentina. Il terzino sinistro dovrà decidere il suo futuro nelle prossime ore, con la sua volontà che rimane quella di giocare di più rispetto a quanto fatto fino ad adesso e essere più in mostra.

A Torino contro la Juventus Palladino ha scelto lui al posto di Gosens e contro il Napoli vedremo che scelte farà. Quella di sabato contro i partenopei potrebbe essere un crocevia importante per il suo futuro, con la sua decisione che arriverà appunto dopo la gara. In caso di addio la Fiorentina dovrà tornare sul mercato, ma tutto dipende dalla volontà del ragazzo. Il Como rimane alla finestra.