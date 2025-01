I primi mesi difficili di Moreno e l’argentino aspetta ancora la Serie A. Le valutazioni in corso della Fiorentina

La Serie A resta ancora un miraggio per Matias Moreno, che ha potuto osservare i compagni dalla panchina ma non ha ancora giocato un minuto con la Fiorentina in campionato. Sono 5 le presenze totali dell’argentino arrivato dal Belgrano la scorsa estate, tutte in Conference League. Moreno è un calciatore che era stato prelevato soprattutto nell’ottica di una Fiorentina decisa a giocare con tre uomini nel reparto difensivo, poiché in patria era abituato a quel tipo di schieramento. I piani però sono cambiati, lo spazio per Moreno è stato pochissimo ed è difficile pensare attualmente che il classe 2003 sudamericano possa invertire la rotta nel prosieguo della stagione.

Moreno palla al piede

Il calciatore impiegato solo in Europa

Per Moreno la possibilità di partire in prestito non è remota, tanto che si sono già fatti i nomi di Sampdoria e Monza per il futuro del difensore nativo della provincia di Cordoba. Moreno ha giocato una sola gara per intero con la Fiorentina, quella contro i simpatici ma modesti gallesi del The New Saints. Attualmente il centrale sudamericano parte in fondo alle gerarchie della difesa viola e non è escluso che possa muoversi fino a fine stagione verso altri lidi, per trovare continuità e fiducia, mettendosi alla prova nell’ottica di guadagnarsi un futuro in viola.

Il difensore argentino ora può partire in prestito

La Fiorentina sta facendo le sue valutazioni per gestire al meglio il prossimo futuro della difesa e chiudere la stagione al meglio, decidendo il da farsi anche col classe 2003 argentino. In entrata, oltre a Valentini, è molto caldo il nome di Pablo Marì, centrale mancino di nazionalità spagnola, molto esperto, in scadenza col Monza. Marì è stato allenato da Palladino nella passata stagione, ed è stato un titolarissimo con l'attuale allenatore viola.