Biraghi sta meglio. Italiano pensa a un Frosinone-bis contro il Ferencvaros?

Se contro il Cagliari le scelte sui terzini da utilizzare erano praticamente obbligate, per fortuna i dubbi sono tornati a Italiano in vista della sfida contro il Ferencvaros di stasera. Complice il recupero di capitan Biraghi, che potrebbe tornare a giocare del 1'. Una scelta definitiva verrà presa soltanto durante la riunione tecnica di questo pomeriggio, quando l'allenatore viola capirà chi impiegare accanto alla coppia di centrali.

La prima opzione ricalca le scelte fatte contro i sardi: Kayode a destra e Parisi a sinistra. Il rientro di Biraghi, però, permette a Italiano di pensare anche alla prossima e ultima partita di campionato contro il Napoli prima della sosta. Ecco che quindi la seconda opzione vede Parisi dirottato sulla destra e Biraghi nel suo naturale ruolo a sinistra, come successo a Frosinone. Un po' di fiato per Kayode, in vista della trasferta contro i partenopei, con ovviamente il classe 2004 che anche stasera è pronto a dare una mano a partita in corso. Lo scrive La Nazione.