TOP 5 GOL del 2025: sprazzi del vero Gudmundsson, Mandragora segna persino in rovesciata. La genialata di Kean contro il Genoa

Il 2025 sarà ricordato come uno degli anni peggiori della storia della Fiorentina, e il bello (si fa per dire) è che il 2026 potrebbe essere persino peggiore. A fine dicembre i viola sono ultimi in classifica con appena nove punti, figli di una sola vittoria e sei pareggi in diciassette giornate. Un altro mondo rispetto alla scorsa stagione in cui, pur non riuscendo ad alzare trofei e dovendosi accontentare dell’ennesima qualificazione in Conference League, la squadra allenata da Palladino aveva regalato ai suoi tifosi delle notti indimenticabili. Nonostante le difficoltà, ad ogni modo, non sono mancate le prodezze individuali e così, come da tradizione, la redazione di Fiorentinanews.com ha scelto le cinque reti più belle dell’anno solare, componendo la sua personale Top 5 Gol del 2025:

5 – MANDRAGORA vs Juventus

Il numero 8 viola timbrò il cartellino (insieme a Gosens e Gudmundsson) anche nel fantastico 3-0 della scorsa stagione, ma in questo caso il riferimento è al gol dell’1-1 nella sfida giocata al Franchi lo scorso novembre. Tocco di Kean, controllo e sinistro quasi da fermo con il pallone che prende quota e finisce dritto all’incrocio dei pali, impedendo a Di Gregorio anche solo d’abbozzare la parata. Un pareggio che sembrerebbe poter dare alla Fiorentina la forza di ripartire sotto la nuova gestione Vanoli, ma che poi si rivelerà solo un’illusione.

4 – COMUZZO vs Udinese

Chi avrebbe mai detto di trovare il gol d’un difensore tra i più belli dell’anno. Se lo merita invece Pietro Comuzzo, che all’ultima giornata sul campo dell’Udinese segna la prima rete in Serie A e decide di farla bellissima. Grande giocata di Richardson che arriva sul fondo e mette in mezzo, il centrale viola s’inventa un colpo di tacco chirurgico facendo rotolare il pallone alle spalle di Okoye per il momentaneo vantaggio dei suoi. La partita finirà 3-2 per la Fiorentina, che proprio grazie a questa vittoria centra la qualificazione in Conference League.

3 – MANDRAGORA vs Empoli

È il miglior marcatore di questa stagione e ormai da diversi mesi siamo abituati a vederlo esultare. Difficile che Mandragora segni gol banali e questo, nella sfida interna con l’Empoli dello scorso campionato, è forse il più bello da quando veste la maglia della Fiorentina. Cross di Adli, il numero 8 viola s’alza il pallone col destro e col sinistro in rovesciata lo spedisce in rete dopo un bacino al palo. Meraviglia assoluta in una partita che la Fiorentina vincerà 2-1.

2 – GUDMUNDUSSON vs Udinese

Unica vittoria di questo campionato, pura illusione visto ciò che succederà appena sei giorni dopo a Parma. Occorre dunque estrapolare dal contesto la giocata di Gudmundsson che riceve da Parisi, finta il tiro col destro, si gira su sé stesso e col mancino dal limite dell’area indirizza il pallone sotto l’incrocio. Un gol semplicemente splendido, degno del calciatore ammirato con la maglia del Genoa e che a Firenze s’è visto fin troppo raramente.

1 - KEAN vs Genoa

A vederlo adesso sembra quasi impossibile che nella scorsa stagione Kean abbia realizzato la bellezza di venticinque reti. Non c’è più nulla di quel bomber, di quel giocatore in grado di pensare e mettere in pratica un gol come questo, segnato contro il Genoa lo scorso febbraio. Mandragora s’incarica d’una punizione sulla trequarti e sorprende la difesa avversaria scodellando il pallone per Kean, che s’avvita su sé stesso e con una coordinazione mostruosa usa l’esterno destro per infilare Leali. Idea geniale, esecuzione difficilissima: è questa secondo noi la rete più bella del 2025. Che nostalgia.