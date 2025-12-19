Dopo il grande confronto di Bergamo, Džeko fa le valigie. Lo cerca un suo amicone in Serie A
Si rincorrono le voci sul mercato della Fiorentina. Per il momento non sulle possibili operazioni in entrata, ma su quelle in uscita. Tra chi vuole andare/scappare e chi è in attesa di capire le possibili mosse della società.
Pronto all'addio
Tra i giocatori attenzionati c'è anche Edin Dzeko, protagonista del famoso confronto a Bergamo con i tifosi che poi è rimasto fine a se stesso. Anzi, più dannoso che altro vista la risposta in campo della squadra.
Le squadre interessate
E così il bosniaco viaggia verso l'addio, ma vorrebbe rimanere in Italia. Secondo quanto riporta SportMediaset il suo entourage avrebbe preso contatti con il Genoa di De Rossi, suo grande amico. L'attaccante ex Roma piace anche al Cagliari.
