Beffa Italia U21 contro la Turchia: azzurrini ripresi solo nel recupero. Scampolo di partita per Kayode

È da poco terminata la partita dell'U21 tra Italia e Turchia, gara valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria del 2025. Gli azzurrini di Nunziata erano andati in vantaggio a inizio secondo tempo grazie al gol dell'ex viola Ghilardi (subentrato a Pirola) ma sono stati ripresi nei minuti di recupero del secondo tempo con un gol del turco Kilicsoy.

Solo qualche minuto in campo fine partita per Kayode, subentrato a Zanotti. 90 minuti in panchina per Bianco. L'Italia consolida il primo posto nel girone, in attesa delle gare di Irlanda e Norvegia.