Ranieri ritrova un centrocampista in vista della Fiorentina. Ma due giocatori del Cagliari sono ancora in 'forse' per Firenze

Con due punti in sei partite, il Cagliari arriva a sfidare la Fiorentina da ultimo in classifica e con tutta la voglia di riscattare un brutto inizio. Per l'allenatore dei sardi (ed ex viola) Claudio Ranieri c'è una buona notizia: dopo diverse settimane, il centrocampista Gaston Pereiro smaltisce l'infortunio e torna a sua disposizione dopo un'estate complicata. Lo riporta Cagliarinews24.com.

Inoltre, ci sono altri due calciatori rossoblù ancora in ‘forse’ per la trasferta a Firenze. Jakub Jankto si è allenato in gruppo solo parzialmente dopo la partita contro il Milan, condizioni da valutare. Non dovrebbero esserci problemi, invece, per Zito Luvumbo, il migliore di questo Cagliari uscito per crampi nell'ultimo match.