Torna in Serie A per Fiorentina-Cagliari l'arbitro fermato un mese dopo il clamoroso rigore negato al Bologna contro la Juventus

Marco Di Bello è stato al centro della polemica per diversi giorni dopo il clamoroso errore commesso in occasione di Juventus-Bologna alla seconda giornata di Serie A con il mancato rigore assegnato ai rossoblù. Dopo uno stop di più di un mese, l'arbitro della sezione di Brindisi è pronto a tornare in campo in Serie A (aveva arbitrato in Serie B nell'ultimo week end) e lo farà proprio in occasione di Fiorentina-Cagliari in programma lunedì sera al Franchi.

Uno score piuttosto positivo per la Fiorentina con lui come direttore di gara: sono 9 i precedenti con cinque vittorie viola, tre pareggi e una sola sconfitta (Fiorentina-Roma 2-4 nel 2017). Questa la designazione completa:

FIORENTINA – CAGLIARI

DI BELLO

MOKHTAR – ROSSI L.

IV: BONACINA

VAR: MAGGIONI

AVAR: DIONISI