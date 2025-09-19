Martina: "Pio Esposito assomiglia davvero tanto a Dzeko, lo ricorda nei movimenti. Gli auguro di segnare gli stessi gol del bosniaco"

Silvano Martina, ex storico procuratore di Edin Dzeko, ha parlato della somiglianza tra l'attaccante della Fiorentina e Pio Esposito, che l'altro ieri ha esordito in Champions con la maglia dell'Inter: “Si somigliano davvero tanto. La prima volta che ho visto Pio giocava ancora nell'under 21, e mi ricordò subito Dzeko per i movimenti che faceva in campo”.

“Gli auguro di segnare gli stessi gol”

“Gli auguro di segnare tanti gol - prosegue Martina - perché parliamo di un calciatore (Dzeko, ndr) che ne ha realizzati quasi 400 in carriera. Inoltre mi è piaciuta la lucidità con cui Esposito ha parlato di ciò che deve migliorare: deve essere più esplosivo nei primi metri, ma ha tutto il tempo per riuscirci”.