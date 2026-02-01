Lo scarso entusiasmo di Rugani all'idea di arrivare a Firenze. La Fiorentina paga la fretta nel salutare Viti e Marì

Se con la Juve di problemi a parlare di Daniele Rugani non ce ne sono visto il poco minutaggio trovato finora, è con il centrale classe ‘94 che sembrano sorgere delle difficoltà, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino. La reazione del lucchese all’idea di venire a Firenze a lottare per la salvezza è stata ‘freddina’ per usare un eufemismo.

La Fiorentina però si è liberata in tutta fretta, forse troppa, sia di Viti che di Pablo Marì, senza avere concretamente in mano delle alternative migliorative e ora si trova spalle al muro, con un discreto carico d'ansia e l'esigenza disperata di trovare non solo un difensore ma un difensore valido, che tamponi un'emorragia da errori che sta costando carissima.