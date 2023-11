Corriere dello Sport-Stadio: L'angelo Biraghi in trionfo al Franchi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio il titolo grande sulla Fiorentina stamani è: "Nico, è nostro!". Sottotitolo: "Gonzalez colpisce ancora: la Viola si prende l'euroderby". Sommario: "Bonaventura sblocca il match. Zirkzee firma la rimonta dal dischetto. Poi ci pensa l'argentino su rigore: è il suo sesto gol in campionato. Italiano: Abbiamo avuto più fame".

Pagina 2

Si parla della partita di ieri: "Scatto viola, rabbia Bologna". Sottotitolo: "Bel primo tempo rossoblù, ma tra Bonaventura e Zirkzee (rigore) finisce pari. Poi Italiano azzecca le mosse e Kristiansen regala il penalty decisivo".

Pagina 5

Qui c'è l'allenatore viola che dice: "Fiorentina hai avuto più fame". Sottotitolo: "Italiano: "Se avessimo mostrato sempre la stessa voglia di certo non avremmo perso tre partite". Di spalla: "Jack: "A volte serve furbizia". In taglio basso: "L’angelo Biraghi in trionfo al Franchi". Ovvero: "Striscioni e cori al capitano “volontario” dopo l’aiuto agli Alluvionati".