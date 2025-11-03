I giocatori al Viola Park, entro cena tutti di nuovo dentro in ritiro: ecco la situazione
C'è grande attesa fuori dal Viola Park, con diversi giornalisti presenti davanti ai cancelli del centro sportivo in attesa di capire quali decisioni saranno prese dalla società viola. Secondo quanto emerso, la Fiorentina vuole annunciare nuovo allenatore e nuovo ds entro stasera.
La squadra in ritiro
Secondo quanto riporta Sky Sport, tra pochi minuti la squadra uscirà dal centro sportivo viola per fare rientro a casa per prendere le cose utili. I giocatori infatti ieri sera si sono diretti immediatamente al Viola Park dopo il match contro il Lecce.
Ritrovo a cena
Cose che serviranno ai giocatori viola per rimanere al centro sportivo di Bagno a Ripoli fino a mercoledì in ritiro, prima della partenza per Magonza. Alle ore 20 è previsto il rientro di tutti al Viola Park per proseguire il ritiro.