Ultima chiamata Nzola. E se fosse arrivata un'offerta vantaggiosa, la Fiorentina...

L’ultima chiamata. Giovedì col Maccabi Haifa M'Bala Nzola potrebbe avere una grossa chance per mettersi in mostra, ma anche l'ultima vera opportunità per poter dimostrare qualcosa alla Fiorentina.

Può toccare all'angolano

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che Beltran sarà squalificato contro la Roma, motivo per cui è lecito attendersi l’impiego dell’argentino a Budapest ma non come prima punta: quel ruolo può spettare a Nzola, che non è escluso vinca il ballottaggio con Belotti visto che domenica, appunto, sarà necessariamente l’ora del Gallo.

Accessibilità dell'avversario e posta in palio, per l'angolano l'occasione è ghiotta, da non lasciarsi scappare visto che la fiducia nei suoi confronti è scesa ai minimi termini. La risalita non può che passare dalla Conference League per lui.

Futuro tutt'altro che certo a Firenze

Per quanto riguarda il suo futuro, pur essendo arrivato a Firenze a titolo definitivo, non è affatto detto che possa restare anche la prossima stagione, specialmente se la sua annata non cambiasse di livello in questi mesi finali. Già a gennaio nel caso in cui fosse pervenuta un'offerta vantaggiosa il club ci avrebbe pensato alla sua cessione, e l'innesto di Belotti ne è la conferma.