Sulla situazione del Viola Park, è intervenuto il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini: “Con il direttore generale della Fiorentina Barone ci sentiamo quotidianamente, c’è un rapporto sincero, franco e genuino. Il Viola Park si è realizzato in tempi brevissimi, anche questo ha facilitato i rapporti. Non ci sentiamo tirati in ballo da certe dichiarazioni, l’importante è non travisare”.

Sulla questione pubblico: “In tutta sincerità, in ogni caso tutte le istituzioni sono collaborative per poter garantire quanto prima l’ingresso delle persone agli eventi sportivi. Quando potrà entrare il pubblico? Si va su risposte che non posso conoscere. Vanno valutati molti aspetti, il 27 luglio sarà sicuramente un giorno molto importante. Se il tutto verrà autorizzato, non sarà comunque il 27 stesso a essere la data”.

E aggiunge: “Mi sento di dire che tutti stanno facendo il loro lavoro con grande impegno e serietà. Si tratta di una deroga per quanto riguarda la sicurezza. Bagno a Ripoli ha fatto qualcosa di straordinario”.