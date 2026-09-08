Marchegiani: “Esonero di Grosso frutto di dissapori. La Fiorentina ha cambiato tutti i giocatori, tre settimane di tempo sono poche”

A Sky l’ex portiere della Lazio e della Nazionale Italiana Luca Marchegiani si è espresso sull’esonero di Fabio Grosso, che è stato accompagnato alla porta dalla Fiorentina dopo appena 4 partite ufficiali da tecnico viola.

‘Cambiati tutti i giocatori’

“Esonero di Grosso? Tre settimane mi sembra un po’ presto, considerato che col mercato sono stati cambiati praticamente tutti i giocatori, quindi un po’ di tempo serve. Grosso è stato preso dal Sassuolo, non era senza contratto”.

‘Manca fiducia reciproca’

“Alcuni giocatori sono arrivati alla Fiorentina 5 giorni fa, mi sembra una decisione più frutto di un dissapore, di una situazione in cui è mancata la fiducia reciproca, piuttosto che legata a quello che si è visto fino adesso”.